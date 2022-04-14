أمر والي سطيف بتشكيل فرق تدخل ميدانية بمشاركة كل القطاعات لفك جميع الانسدادات المشكلة لخطر الفيضانات والعمل على رفع الترسبات والتراكمات خصوصا بالطرق الرئيسية والأحياء السكنية، إثر التقلبات الجوية التي تسببت في خسائر كبيرة بالولاية.

وأشار بيان للولاية، نشر فجر اليوم الجمعة، أنه "على إثر الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الذي عرفته الولاية أمسية يوم الخميس ترأس ليلة الجمعة، والي ولاية سطيف " كمال عبلة " بحضور الأمين العام خلية اليقظة المكلفة بمتابعة تطورات الوضعية الجوية عبر إقليم الولاية، اجتماعا طارئا، لمتابعة تطور التقلبات الجوية على إثر الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الذي عرفته الولاية حيث أسدى الوالي تعليمات بتشكيل فرق تدخل ميدانية بمشاركة كل القطاعات.

وأمر أيضا جميع القطاعات بالوقوف شخصيا والمتابعة الميدانية لكافة التطورات والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.