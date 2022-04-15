أكد رضا بن دريس مدرب نادي وفاق سطيف، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة سهرة اليوم أمام الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب 5 جويلية.

وقال رضا بن دريس خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة أمير قراوي: "الترجي منافس محترم وفريق كبير بتاريخه ولذلك فإن المهمة ستكون صعبة، فريقنا مر بفترة فراغ لكن الحمد لله أننا تخطيناها بعد أن حققنا الفوز على مولودية الجزائر".

وأردف: "الفوز على المولودية سيعطينا دافع معنوي هام لتقديم غدا مباراة كبيرة، والمقابلات من هذا الدور تختلف عن دور المجموعات، ونحن سنلعب بكامل حظوظنا للتأهل للدور القادم". وعن طموح وفاق سطيف، قال: "بعد وصولنا لربع النهائي زادت طموحاتنا وأصبح هدفنا هو الذهاب بعيدا في البطولة، وأولى الأهداف الترشح لنصف النهائي وكل شيء يبقى ممكنا وسندافع عن حظوظنا بكل قوة".

وفي تعليقه على عودة الجماهير بعد طول انتظار: "حضور الجماهير سيكون إضافة معنوية كبيرة لنا ومن أسابيع ونحن نطالب السلطات بفتح المدرجات خصوصا وأن منافسينا يلعبوا بحضور جماهيرهم وأعتبر أن دخول الجماهير سهرة اليوم سيعطي ثقة للاعبين".