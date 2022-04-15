كشفت وسائل إعلام فرنسية وألمانية مختلفة، أن برشلونة لم يكن الفريق الوحيد المهتم بخدمات الدولي الجزائري رامي بن سبعني.

وأوضحت إذاعة مونت كارلو الدولية أن أندية إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند يريدان ضم اللاعب بالرغم من القيمة المالية المعتبرة التي حددها فريقه مونشنغلادباخ والمقدرة بـ 20 مليون يورو، خاصة وأنه لا يزال مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2023.

وحسب المصدر ذاته، فإن السعر المحدد للتخلي عن خريج أكاديمية بارادو لن يشكل عائقا أمام " البارصا"، بل ستحاول كذلك اللعب في الكواليس من خلال الاعتماد على وكالة " أش، سي أم سبور مانجمانت"، التي تدير أعمال بن سبعيني وهي نفسها المكلفة كذلك بتسيير شؤون ثنائي برشلونة " فرانكي دو جونغ" وزميله الدنماركي" مارتين برات وايت".