اهتزت، مدينة مغنية، الولاية المنتدبة، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها كهل وزوجته بمنطقة الشطب بحي المدرجات على يد ابن أخته.

وكان الرجل وزوجته قد غابا عن الأنظار لمدة 24 يوما، حتى تم اكتشاف جثتيهما، أمس، بمنزلهما، بعد أن تعرضا للحرق والدفن داخل فناء المنزل، حيث قام الجاني ببناء جدار عليهما قصد طمس معالم الجريمة، مع العلم أن القاتل مسبوق قضائيا، وقد سبق له أن قضى عقوبة 15 سنة في السجن بسبب جريمة قتل اقترفها.

وحسب مصادر من عين المكان فإن الجاني كان في خلاف مع خاله حول ميراث السكن الذي كان يقطنه المغدور رفقة زوجته.

وقد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان للوقوف على حيثيات هذه الجريمة الشنعاء والشروع في تحقيق معمق بعد القبض على المجرم.