Le wali de Setif " Kamel Abla" a ordonné le déploiement des équipes d'assainissement des route disponibles, pour démêler les accumulations de détritus au niveau des unités de collecte et de traitement des eaux le long des routes locales, afin d'éviter les éventuels risques d'obstruction posés par les menaces d'inondations sur les routes principales et les quartiers résidentiels de la ville, notamment suite aux précipitations pluvieuses considérables enregistrées hier jeudi, et qui ont causées d'importants dégâts, Rapporte un communiqué officiel de la cellule d'information de la wilaya.