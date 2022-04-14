أوقف عناصر فرع الشرطة القضائية، بالأمن الحضري، التاسع في معسكر، مشتبه فيه في قضية السرقة من داخل عمارة في طور الإنجاز بورشة بناء طالت أنابيب وحنفيات نحاسية.

العملية هذه جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية صاحب المشروع إثر تعرضه لسرقة أنابيب نحاسية من داخل عمارة بورشة بناء لمشروع سكني في طور الإنجاز بأحد أحياء مدينة معسكر من قبل مجهول، بعد تكثيف التحريات وإعداد خطة محكمة، تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بسرقة 115 قطعة من الأنابيب النحاسية و16 حنفية نحاسية من داخل نفس العمارة. حول المشتبه فيه إلى مقر الأمن الحضري من أجل استكمال إجراءات التحقيق، بموجب إجراء قضائي قدم المشتبه فيه أمام العدالة لمحاكمته.