أوقف عناصر الشرطة لأمن دائرة مغنية، مشتبها فيه، وسط المدينة، مسبوقا قضائيا في العقد الثاني من العمر، يحمل بيده سلاحا أبيضا، في هذه الأثناء قامت مجموعة من الأشخاص مدجّجة بالأسلحة البيضاء بمحاولة تخليصه من يد قوات الشرطة، إلا أن يقظة قوات أفراد الأمن مكنت من التحكم في الوضع وتوقيف أفراد العصابة وتحويلهم إلى مقر الأمن من أجل مواصلة التحقيق، حيث أسفرت عملية تفتيش منازلهم، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية، عن استرجاع مجموعة من الأسلحة البيضاء متمثلة في سيوف، ساطور من الحجم الكبير، بندقية صيد بحري ومنظار يدوي، مع توقيف أفراد العصابة البالغ عددهم إجمالا 06 أشخاص.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي عن قضية تكوين عصابة أشرار لغرض زرع الرعب في أوساط المواطنين، الاعتداء وسلب الممتلكات باستعمال أسلحة بيضاء، حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي، محاولة مساعدة شخص محل بحث على الفرار، إحداث ضوضاء والإخلال بالسكينة العامة قدم بموجبه الموقوفون أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.