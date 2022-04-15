أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال وقيوده.

ووق ما نقلت وكالة "شهاب" أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال مؤخراً، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 60 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم انتهاكات الاحتلال بحقه والإغلاقات التي شنّها منذ فجر اليوم.

وعقب الصلاة، ردد الفلسطينيون الهتّافات والتكبيرات وجابوا باحات المسجد، احتجاجاً على الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المصلين والمعتكفين، وإطلاقها القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاههم منتهكة حرمة المسجد.

وكانت سلطات الاحتلال قد حددت دخول من هم فوق الخمسين عاماً من الرجال دون تصاريح، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 عاماً فقد منعتهم من الدخول إلّا بتصريح، فيما سُمح للنساء والفتيات بالدخول دون قيود.