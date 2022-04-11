يواجه مهاجر جزائري في بلجيكا معضلة في تسلم ربع مليون يورو ربحها في سحب يانصيب لأنه لايمكنه إثبات هويته، حتى يحصل على الجائزة، باعتباره يعيش في بلجيكا بصفة غير قانونية.

وحسب ما نقلت "بي بي سي" فاز الرجل الذي يقطن في مدينة زيبروغ الساحلية بالجائزة بعد شرائه بطاقة يانصيب من نوع بطاقات الكشط للكشف عن رقمها.

إلا أن الشركة المنظمة للسحب لم تستطع أن تدفع له قيمة الجائزة نقدا بسبب كبر حجم المبلغ، كما أنها لم تستطع أيضا إيداع المبلغ في حسابه المصرفي لأنه لا يمتلك الوثائق اللازمة التي تمكَنه من فعل ذلك.

وحاول ثلاثة من أصدقاء الرجل تحصيل الأموال نيابة عنه، لكن السلطات اعتقلتهم بتهمة محاولة الاحتيال، لأن الفائز لم يكن حاضرا، لكنها أطلقت سراحهم بعد وقت قصير بعد معرفتها بالطريقة التي حصلوا بها على التذكرة الفائزة.

وقال محامي الرجل إنه سيفعل كلَ ما في وسعه لمساعدته في تسلم قيمة الجائزة في أسرع وقت ممكن.