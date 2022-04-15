لا يزال العديد من لاعبي المنتخب الوطني تحت صدمة عدم التأهل إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وعقب تأهله إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي رفقة نادي ويست هام الانجليزي، أدلى سعيد بن رحمة بتصريح لقناة "بي إن سبورت" أكد فيه أن ما حدث في ملعب مصطفى تشاكر كان صعبا جدا.

وأضاف بن رحمة "نحن ننتظر قرار الفيفا، كل من تابع المباراة سيشاهد الأخطاء التحكيمية، الأمر قاس بالنسبة لنا أن تخسر بهذه الطريقة وأن لا تتأهل".

وتابع نفس المتحدث" إن لم يكن هناك أخطاء كنا سنتقبل الأمر ونقلب الصفحة لكن توجد الكثير من المرارة لأننا قدمنا كل ما لدينا وجهد أربع سنوات ذهب سدى، الأمر صعب تجرعه لكن هذه هي كرة القدم".

وختم بن رحمة "إذا كان رد الفيفا سلبيا علينا النظر إلى المستقبل وسنحاول العمل للتأهل إلى كأس العالم المقبلة".