تسببت الأمطار المتساقطة طيلة الـ48 ساعة الماضية بولاية البليدة في تشريد نحو 10 عائلات بحيي المخباط والدويرات بقلب المدينة، نجت بعضها بأعجوبة من الموت والردم.

وأصيب في حوادث الانهيارات 3 أشخاص وانتشرت بين العائلات المنكوبة حالة من الرعب والخوف، امتدت أيضا إلى نداءات بين عائلات ببنايات أخرى بوسط المدينة، وأحياء هشة في الشبلي، حمام ملوان، موزاية، وادي العلايق، العفرون ومفتاح، أين شهدت الطرقات جريان لسيول من المياه فيما غمرت مياه قذرة الأقبية جراء انسداد في الشبكات الرئيسية، وهو ما رفع درجة الخوف من وقوع حوادث تكهرب واندلاع حرائق في خيوط التيار الكهربائي، التي تمتد بتلك الأقبية، مثل ما حاصل بحي 120 مسكن بالعفرون، فضلا عن مخاوف من وقوع كارثة صحية لاختلاط في المياه .

وكشف رئيس بلدية البليدة رشدي عوف لـ"الخبر"، بأن مصالحه تدخلت وقامت بالإجراءات الضرورية، للتكفل بوضعية العائلات المنكوبة في هذه الأيام الرمضانية، وذلك بإبعادها من دائرة الخطر لتفادي حادثة الوفاة تحت الردم التي وقعت في 2019، مع التشديد على النظر في وضعيتها السكنية حاليا ولاحقا.

وتعرف وحدات الإنقاذ والحماية المدنية حالة استنفار من الدرجة الأولى للتدخل ونجدة المتضررين، خصوصا بين البنايات الحمراء التي تشبعت حيطانها بالمياه ويخشى أن تنهار.