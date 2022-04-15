أفادت وكالة "تاس" بأن طاقم طراد "موسكفا" (موسكو) الروسي الذي غرق أمس نتيجة لحادث غامض وقع على متنه، نقل بسلامة إلى مدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم.

ونقلت "تاس" اليوم الجمعة عن مصدر في الأوساط البحرية قوله: "نقل الطاقم إلى قاعدة المرابطة الدائمة"، وذلك في إشارة إلى سيفاستوبول التي يتخذ منها أسطول البحر الأسود الروسي قاعدته الدائمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية ليلة الأربعاء على الخميس إجلاء طاقم "موسكفا"، السفينة الرائدة لأسطول البحر الأسود، بعد اندلاع حريق وانفجار جزء من الذخيرة على متنها.

في الجانب الآخر، أكدت أوكرانيا أن قواتها استهدفت السفينة التي يبلغ طولها 186 متراً بصاروخين من طراز نبتون، المُصنّع في أوكرانيا.

ويتألف طاقم موسكفا من 510 عنصراً من البحرية الروسية. وقادت السفينة الأسطول الروسي في العملية العسكرية في أوكرانيا، مما جعلها رمزاً وهدفاً عسكرياً.

ودخلت هذه السفينة الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 أطلق عليها اسمها الحالي، ويتمثل سلاحها الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي-1000".

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي. وفي 22 جويلية 2016، تم منحه وسام ناخيموف.

ويعرف طراد "موسكفا" بـ"قاتل حاملات الطائرات"، أحد أقوى القطع البحرية الروسية، ومهمته الأساسية مهاجمة حاملات الطائرات والقطع البحرية الكبيرة.

ويعد الطراد "موسكو" الأكثر تجهيزا في الفئة "فارياج" الروسية، وتبلغ حمولته الكاملة 11300 طن، ويستطيع حمل مروحيتين مسلحتين ضد السفن والغواصات، ولكنه يحمل حوامة واحدة من طراز "كا 27".

تنبع قوة هذا الطراد من أنه مجهز بصواريخ كروز المضادة للسفن من نوع "بي 500″، التي يبلغ مداها 550 كيلومترا و700 كيلومتر، بينما تصل سرعتها إلى 3 آلاف كيلومتر في الساعة، ويبلغ وزن رأسها الحربي 950 كيلوغراما.

ويحمل الطراد "موسكو" 16 صاروخا من نوع "إس- إس- إن 12" و4 صواريخ من نوع "إس إيه-إن 4″، ومدفعين من عيار 130 مليمترا، ونظاما مركزيا للدفاع ضد الصواريخ، و84 صاروخا من نوع "إس 300″، ولكن سيحل محلها 64 صاروخا من طراز "إس 400″، وينتهي من تجهيزها نهاية 2015.

ولعب الطراد "موسكو" دورا في "قمة مالطا" بين الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف ونظيره الأميركي جورج بوش الأب حيث استخدم من قبل المفاوضين السوفيات سنة 1989.

كما شارك الطراد في النزاع المسلح بين روسيا وجورجيا سنة 2008، وأزمة القرم سنة 2014 حيث مسؤولا عن حصار البحرية الأوكرانية في بحيرة دونوزلاف، غرب شبه جزيرة القرم.