قدمت شابة محجبة وصديقتها شكوى إلى مركز شرطة مونبلييه، الأربعاء، للتنديد بهجوم عنصري لرجل فرنسي أهانهما واعتدى عليهما على ضفاف نهر ليز وسط المدينة، وفق ما نقلت "أورو نيوز" على موقعها الالكتروني.

وتم تداول مقطع الفيديو الذي يظهر الحادثة على نطاق واسع عبر الإنترنت، وقال المعتدي في حديثه للسيدتين، إحداهما محجبة، في الفيديو: "إنه الدين (الإسلام) الأكثر غباءً في العالم".

وبعد أن انتزع حجاب إحداهما، يبدو المعتدي وهو يحاول ضرب الأخرى، فيما يبتعد الشخص الذي يصور هذا المشهد العنيف خوفًا. لكن يمكن سماع صرخات السيدتين بوضوح على طول الفيديو.

وعلقت محافظ منطقة هيرولت، الثلاثاء، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على تويتر، جاء فيها: "يجري تداول شريط فيديو لمشاجرة غير مقبولة بين فرد وامرأة اليوم في مونبلييه. إنني أدين بشدة هذا الهجوم الذي سيؤدي إلى التبعات القانونية اللازمة"، أضاف المحافظ "إن احترام الآخرين هو حجر الزاوية في مجتمعنا الديمقراطي".

وأدان عمدة مونبلييه مايكل ديلافوس واقعة الاعتداء وكتب على تويتر: "أدين بأشد عبارات الاعتداء على هاتين الفتاتين. سيتعين على التحقيق الجاري تحديد جميع الظروف وخاصة طابعه غير المتسامح وكراهية الأجانب. أقدم دعمي للضحايا".

وفي أعقاب الهجوم، بدأ تداول عدة صور للشخص المأخوذة من الفيديو. وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذا الرجل، الذي لا يعيش في مونبلييه، قدم نفسه إلى مركز الشرطة صباح الأربعاء. كما قدم شكوى وندد من جانبه بـ "الاعتداء بدافع الخوف".

تتزامن هذه الحادثة مع تأهل مرشحة التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، التي صرحت مؤخرا أنه في حال تم انتخابها لرئاسة الجمهورية، ستحظر ارتداء الحجاب في الشوارع.