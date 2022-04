L’Algérie a salué la prestation de serment, jeudi, des membres nouvellement élus des deux chambres du Parlement somalien, tout en condamnant fermement l’attaque terroriste qui s’est produite le jour même près du lieu de la cérémonie, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Cette coïncidence de l’avancée remarquable que représente la tenue effective des élections avec la persistance du phénomène terroriste met en évidence la complexité de la situation en Somalie ainsi que son évolution prometteuse que la communauté internationale se doit de continuer à soutenir pleinement", a déclaré vendredi le porte-parole du ministère.

"L’investiture des nouveaux parlementaires somaliens marque une étape nouvelle et importante sur la voie de la consolidation des instances constitutionnelles dirigeantes du pays et ouvre des perspectives réelles pour le renforcement du front interne, à travers la mobilisation du peuple somalien frère autour de ses institutions nationales, dans un sursaut salutaire de réconciliation nationale pour relever les multiples défis auxquels fait face le pays", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: "Ce développement positif est d’autant plus bienvenu pour la Somalie et la communauté internationale qu’il intervient après plus d’une année de désaccords et controverses politiques et de troubles sécuritaires provoquées par le groupe terroriste Al-Shabab".

"L’Algérie forme le vœu que ce processus de renouveau démocratique sera avantageusement parachevé par l’élection du président de la République fédérale de Somalie", a espéré le porte-parole.