أوقف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سوق أهراس 5 موظفين بالوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تورطوا في اختلاس أموال عمومية، حسب ما ورد اليوم الجمعة في بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات البيان بأن حيثيات القضية تعود إلى تقديم شكوى من قبل مدير المؤسسة بخصوص تفطنه لعمليات اختلاس لتتم مباشرة التحري في القضية بالتنسيق مع نيابة محكمة سوق أهراس.

وقد أفضت التحريات إلى اكتشاف ثغرة مالية قدرت بـ632 ألف دج قام باختلاسها موظف معين على مستوى مركز الدفع بذات الوكالة بالتواطؤ مع 4 موظفين آخرين من بينهم زوجته ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة.

وأضاف ذات المصدر أنه باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن "اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع الغش في تنفيذ الحسابات" و"المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" و"انتحال اسم الغير" و"الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية مع المشاركة في اختلاس أموال عمومية".

وأفاد بأنهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى حيث صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر بالإيداع رهن الحبس ووضع زوجته تحت التزامات الرقابة القضائية فيما استفاد الـ3 الآخرون من الإفراج المؤقت.