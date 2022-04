Un inconnu a violemment agressé deux femmes, dont une portait le voile, mardi, sur les berges des Rives du Lez, à Montpellier,

Plusieurs plaintes ont été déposées et les circonstances de l’incident sont encore floues.

Une jeune femme voilée et son amie ont déposé plainte au commissariat de Montpellier, mercredi, selon l’hebdomadaire Marianne, pour dénoncer une agression à caractère raciste au cours de laquelle un homme les aurait insultées et violentées sur les rives du Lez en centre-ville.

Une vidéo impressionnante mais partielle de la scène a beaucoup circulé en ligne ces dernières 24 heures mais les circonstances exactes de l’altercation restent floues.

Après avoir arraché le voile de l’une, l’agresseur semble tenter de stranguler l’autre, la personne qui filme cette scène violente s’écarte apeurée mais on entend distinctement les cris de détresse des deux victimes qui se débattent.

L’agresseur s’enfuit quelques instants après mais est facilement reconnaissable en raison d’une tenue de couleur rouge et noir.