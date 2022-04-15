دعا عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيز، اليوم الجمعة، المسلمين إلى التصويت لصالح المترشح، إيمانويل ماكرون، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 24 أفريل الحالي.

وجاء إعلان هذا القرار خلال شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية لمسجد باريس الكبير على "الفايسبوك"، حيث اعتبر العميد أن التصويت هو الحل الوحيد لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي يهدد بنفي المسلمين من فرنسا.

وأضاف نفس المتحدث "ليس لدينا الحق في رهن مستقبل أبناءنا بالبقاء شهودًا سلبيين على كارثة سياسية وشيكة، دعونا نصوت إيمانويل ماكرون".

وكانت منافسة الرئيس المنتهية ولايته في الدورة الثانية، مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، قد توعدت بحظر ارتداء الحجاب في الشوارع ووقف ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية في حال تم انتخابها لرئاسة الجمهورية.