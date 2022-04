L’Algérie a recensé cinq nouvelles contaminations à la Covid-19, durant les dernières 24 heures, a indiqué aujourd’hui, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien. Deux nouveau cas ont été recensés dans le bilan précédent.

Aucun décès suite au coronavirus n’a été enregistré durant la même période.

Deux nouvelles guérisons on été recensées et un seul patient se trouve, actuellement, en soins intensifs.