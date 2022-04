La grande mosquée de Paris (GMP) appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, dans un communiqué qu'elle a rendu public.

"Des forces malveillantes s'expriment aujourd'hui et appellent au bannissement des musulmans. Comment réagir face à cette malveillance qui banalise et s'installe dans les esprits? Par le vote dans la continuité de la République", écrit le recteur de la GMP (proche de l'Algérie), Chems-eddine Hafiz, dans un premier communiqué publié vendredi.

"Halte aux tergiversations. Halte à la désinformation. Votons Emmanuel Macron", ajoute-t-il. "Votons pour que l'esprit du juste milieu l'emporte sur les extrêmes".

Le recteur juge, en outre, que "l'abstention et le vote blanc renforceront l'extrême droite".