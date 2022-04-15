قال مصدر مطلع لوكالة أنباء رويترز، الجمعة، إن شركة استثمارية في البحرين، تجري محادثات مكثفة لشراء نادي أي سي ميلان الإيطالي العريق.

وقال المصدر إن "إنفست كورب" بالبحرين، تجري محادثات حصرية لشراء نادي ميلان، المنافس بالدوري الإيطالي "سيريا آ".

وقال مصدر آخر قريب من الاتفاق لرويترز إن الصفقة أوشكت على الاكتمال مقابل 1.1 مليار دولار.

يذكر أن أي سي ميلان مملوك حاليا من شركة "إليوت مانجمينت" الأميركية للاستثمار، والتي ستكون مسؤولة عن بيع النادي.

وقالت شبكة " Bloomberg "، إن صندوق الاستثمار الأمريكي إليوت، بالإضافة إلى صندوق إنفستكورب وكذلك النادي، رفضوا التعليق على هذه التقارير.

يذكر أن ميلان، الذي يلعب له الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، ينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين مؤقتاً عن إنتر الذي لديه لقاء مؤجل.