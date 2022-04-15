عاش، ليلة الجمعة، المصلون بمسجد التواة بمشتة الربع ببلدية عين البيضاء احريش، أجواء إيمانية استثنائية بمناسبة اعتناق عائلة مكسيكبة تتكون من 3 أفراد الدين الإسلامي، حيث نطق كل من الأب والأم والبنت الشهادتين بمساعدة إمام المسجد الذي لقن لهم الشهادتين وسط تكبيرات وتسبيحات المصلين، الذين راحوا يهنئون الوافدين الجدد على الإسلام ويباركون تحولهم إلى دين محمد.

وقد اختار الوالد فيدال خمينيز اسم "لخضر" 'في حين اختارت الوالدة لورا خمينيز اسم "ماريا"، أما البنت دولتشي فقد اختارت اسم "هنادي".

وعن قصة إسلام هذه العائلة وقدومها إلى الجزائر، أوضح شخص كان وراء هذه إسلام العائلة بأن القصة كانت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان التواصل مع البنت التي اقتنعت بالإسلام وبدورها أقنعت والديها بالدين الإسلامي بواسطة الكتب الدينية المترجمة إلى الإسبانية، وبعد ذلك لبت العائلة دعوة الحضور إلى الجزائر وإشهار إسلامها بمسجد التوبة.