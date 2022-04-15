علّق مدرب الوداد البيضاوي المغربي، وليد الركراكي، الجمعة، على مستقبل جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري، حيث أكد أنه يتمنى بقاءه في منصبه، وذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه لنادي شباب بلوزداد في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستلعب، السبت، في 5 جويلية بالعاصمة، موجها رسالة للمدرب الجزائري تتعلق بأمنياته ببقاء الأخير في منصبه.

وقال الركراكي في تصريحاته: "لو نتحدث عن جمال بلماضي، فهو يعتبر أحد أفضل المدربين بأفريقيا خلال السنوات الأخيرة .. قام بعمل ممتاز مع المنتخب الجزائري، هو يبقى مثالا لأي مدرب صاعد، وأمنياتي بأن يستمر أكثر مع منتخبكم ليفرحكم أكثر، وشخصياً أراه الأنسب لهذه المهمة"