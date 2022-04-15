15 افريل 2022
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اميناتو حيدر تُحمل مجلس الأمن مسؤولية "إبادة'' الصحراوين

العالم
15 افريل 2022 ()
وكالات
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 حملت المناضلة الصحراوية لحقوق الانسان، اميناتو حيدر، المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن الدولي و بعض القوى الغربية التي تدعم الإحتلال المغربي في سياسته التوسعية بالصحراء الغربية ، مسؤولية حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي اليوم .

و قالت الناشطة الصحراوية رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي، في تصريح صحفي في تعقيبها «احمل المسؤولية الكاملة للامم المتحدة و مجلس الامن الدولي على صمتهما عن هذه الجرائم و عدم معاقبة دولة الاحتلال و عدم  التعاطي بصرامة مع هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي و  القانون الدولي  الانساني».

و أبرزت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان أن «الوضع خطير و يتطلب تحرك المنتظم الدولي لارغام المغرب على الكف  عن استهتاره  بالمواثيق و العهود  الدولية التي تكفل حماية المدنيين في  الحرب كما في  السلم».

وكشفت الناشطة الحقوقية الصحراوية أن « دولة الاحتلال المغربي  تحتمي بتقارير المجاملة و النفاق السياسي لبعض دول الغرب التي من خلالها تتلقى اشارات داعمة لرفع وتيرة القمع الذي يتفنن نظام الاحتلال المغربي فيه و بكل سادية و وحشية ضد الصحراويين ، و هو للاسف الامر  الذي  يشجع هذا النظام الديكتاتوري  المتعجرف   في الامعان في استمراره  في ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية دون حسيب و لا رقيب».

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