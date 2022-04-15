حملت المناضلة الصحراوية لحقوق الانسان، اميناتو حيدر، المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن الدولي و بعض القوى الغربية التي تدعم الإحتلال المغربي في سياسته التوسعية بالصحراء الغربية ، مسؤولية حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي اليوم .

و قالت الناشطة الصحراوية رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي، في تصريح صحفي في تعقيبها «احمل المسؤولية الكاملة للامم المتحدة و مجلس الامن الدولي على صمتهما عن هذه الجرائم و عدم معاقبة دولة الاحتلال و عدم التعاطي بصرامة مع هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي و القانون الدولي الانساني».

و أبرزت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان أن «الوضع خطير و يتطلب تحرك المنتظم الدولي لارغام المغرب على الكف عن استهتاره بالمواثيق و العهود الدولية التي تكفل حماية المدنيين في الحرب كما في السلم».

وكشفت الناشطة الحقوقية الصحراوية أن « دولة الاحتلال المغربي تحتمي بتقارير المجاملة و النفاق السياسي لبعض دول الغرب التي من خلالها تتلقى اشارات داعمة لرفع وتيرة القمع الذي يتفنن نظام الاحتلال المغربي فيه و بكل سادية و وحشية ضد الصحراويين ، و هو للاسف الامر الذي يشجع هذا النظام الديكتاتوري المتعجرف في الامعان في استمراره في ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية دون حسيب و لا رقيب».