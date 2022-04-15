وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات هليكوبتر تقترب قيمتها من مليار دولار لنيجيريا بعدما علقت لجنتان في الكونجرس تنفيذ الصفقة بسبب مخاوف حقوقية.

وتقدر قيمة 12 مروحية هجومية من طراز "إيه إتش-1 زد" (AH-1Z) وما يرتبط بها من معدات عسكرية بينها أنظمة توجيه ورؤية ليلية وكذلك دعم التدريب، بنحو 997 مليون دولار.

وكانت لجنتا الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب علقتا بيع 12 طائرة هليكوبتر هجومية للدولة الأفريقية.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، أنها اتخذت قرار تنفيذ صفقة طائرات الهليكوبتر الهجومية والتي تبلغ قيمتها 997 مليون دولار