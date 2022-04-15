ذكر الموقع الرسمي لحركة حماس ذكر أن رئيس الحركة اسماعيل هنية تلقى اتصالاً من المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، والذي وجَّه بدوره دعوة لكل الأطراف "بالعمل على احتواء ما يجري".

وأكد رئيس حركة حماس "ضرورة رفع الأمم المتحدة الغطاء عن الممارسات الصهيونية العدوانية".

وطالب هنية الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يجري في المسجد الأقصى، بأربع نقاط أساسية:

1- السماح للمصلين والمعتكفين بالوصول إلى المسجد الأقصى بحرية تامة وعدم الاعتداء عليهم داخل المسجد.

2- الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم فجر هذا اليوم وقبله.

3- وضع حد نهائي لقصة القرابين.

4- وقف عمليات القتل والاغتيال في جنين ومخيمها ومختلف أنحاء الضفة".

وأكد في الوقت ذاته أنه إذا استمر الاحتلال ستستمر مواجهته.

في المقابل أوضح المسؤول الأممي أن "الأمم المتحدة تجري جهوداً واتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع وتحديداً في المسجد الأقصى".

و في السياق ذاته أجرى هينة اتصالاً مع مسؤولين في المخابرات المصرية، من أجل متابعة التطورات "الخطيرة" في القدس والمسجد الأقصى، لا سيما التطورات التي جرت فجر الجمعة.

وأكد هنية في حديثه مع المسؤولين المصريين، أن "الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية لا يمكنهم تمرير مخططات الاحتلال"، محذراً من التداعيات المترتبة على ممارسات الاحتلال.

وذكر بيان لحركة حماس أن هنية يواصل جهوده السياسية منذ صباح اليوم "لوقف الاعتداءات والاستفزازات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم باحات المسجد الأقصى، وهاجمت المصلين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني، وأصابت عشرات الفلسطينيين.