قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سبب تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل يعود إلى رغبة روسيا في الحصول على ضمان دفع بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العديد من مشتريي الغاز الروسي قد وافقوا بالفعل على الدفع بالروبل، وأن موسكو تنتظر قرارا من مستوردين آخرين.

وأكد نوفاك في مقال نشر بمجلة "إنرغي بوليسي"، على أن "تحويل مدفوعات الغاز إلى العملة الوطنية للجانب الروسي أمر منطقي وله أسباب موضوعية، متمثلا بالرغبة في استلام مدفوعات البضائع المسلمة بضمان 100%".

ونوه نوفاك إلى أن "موسكو واثقة بخطة التسوية التي اقترحناها، على عكس المخطط الذي كان ساري المفعول حتى وقت قريب".

واضاف نائب رئيس الوزراء أنه "في الوقت نفسه، تظل ظروف المشترين مريحة قدر الإمكان. وقد وافق العديد من المشترين بالفعل على تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، ونحن ننتظر قرارات من مستوردين آخرين".