أسعف أعوان الحماية المدنية ثلاثة مختنقين بالغاز المنبعث من سخان الماء بمنزلهم الواقع بحي الأمير عبد القادر في مدينة قسنطينة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها في الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية سيساوي سليمان والمركز المتقدم بومعزة عبد المجيد تدخلت أمس الجمعة، بحي الأمير عبد القادر وبالضبط بنهج راشدي، لأجل إسعاف ثلاثة ضحايا في بداية اختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا هن الأم البالغة من العمر 38 سنة وبنتيها أعمارهما ثلاث وأربع سنوات وجدن في حالة غثيان، حيث قدمت لهن الإسعافات الأولية بعين المكان وإجلائهن إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.