أكدت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو دمر الليلة الماضية 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم.

وجاء في التقرير اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إنه تم تدمير مصنع إنتاج المدرعات في كييف وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف، خلال الليل، بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى. وإصابة وتدمير 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، ببولتافا وأوديسا وغوساروفكا. كما دمرت القوات الجوية الروسية ليلة البارحة 67 منطقة تجمع عسكرية. وإسقاط مقاتلة أوكرانية طراز Su-25على بعد 15 كيلومترا جنوب إيزيوم.

وإضافة إلى ذلك أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 811 هدفا، منها: 43 موقعا لقيادة القوات الأوكرانية، و8 قوافل مزودة بوقود للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 760 منطقة تجمع عسكري.

وإجمالا، دمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 133مقاتلة و458 طائرة بدون طيار و246 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات و2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و252 قاذفة صواريخ متعددة و981 مدفع وهاون بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.