قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني خسر ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، تم بث مقتطفات منه يوم الجمعة، إنه "بناء على الأرقام المتوفرة لدينا، نعتقد أننا خسرنا ما بين 2.5 ألف و3 آلاف".

وأضاف: "لدينا 10 آلاف جريح، ومن الصعب أن نقول كم منهم سينجون".

ويعد هذا أول إعلان رسمي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ 12 مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن مقتل 1300 شخص في صفوف العسكريين الأوكرانيين. يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 فيفري الماضي. وأعلنت موسكو عن تحقيق مهام المرحلة الأولى من العملية، وانطلاق المرحلة الثانية منها.