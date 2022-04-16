أعلنت السلطات التونسية، غرق سفينة تحمل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس وهناك مخاوف من التلوث البيئي.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة رويترز صباح اليوم السبت، أن سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي ألف طن من الوقود غرقت في المياه الإقليمية قبالة سواحل قابس في تونس.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن سفينة وقود تجارية كانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مالطا غرقت قبالة سواحل قابس في تونس، وإن البحرية أنقذت جميع أفراد طاقمها السبعة. وأضاف المصدران، بأن السفينة كانت تحمل ألف طن من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية التونسية.

وقالت وزارة البيئة إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، مضيفة أن المياه تسربت إلى السفينة، ووصل ارتفاعها إلى مترين. مشيرة في بيان إلى إن السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية، والحد من تداعياتها.