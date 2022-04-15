تسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة دون انقطاع، خلال اليومين الأخيرين، في نفوق 40 رأسا من الماشية وفقدان أزيد من 400 رأس أخرى، هي قيد البحث، للبدو الرحل بجبل تمكسي، بمنطقة سيدي بوعلام ببلدية عين الحديد، غربي تيارت.

وقد تدخلت السلطات المحلية ممثلة في رئيس بلدية عين الحديد، رفقة أفراد من الجيش الوطني الشعبي والفرقة الإقليمية للدرك الوطني والحماية المدنية وعناصر من محافظة الغابات، حسب بيان مصالح بلدية عين الحديد، لتقديم المساعدات للعائلات المتضررة والتكفل بها، ومدهم بالمؤونة المتمثلة في أفرشة، ملابس، قارورات غاز البوتان، الأكل والأعلاف.