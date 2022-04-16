تدخلت عشية أمس، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بصفيصيفة، جنوبي النعامة بحضور مصالح الدرك ووكيل الجمهورية، لانتشال جثة خمسيني، وجدت في حالة متعفنة، بالمنطقة المسماة المقيعدة بوادي فوناسة، على بعد 32 كيلومترا عن المدينة في اتجاه ولاية بشار.

وقد تم تحويل الجثة إلى مستشفى محمد بوضياف، بالعين الصفراء، لإخضاعها للتشريح الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، علما أن الضحية كان قد اختفى منذ أواخر شهر فيفري الماضي، وكان محل بحث من طرف أهله بمدينة العين الصفراء والجهات الأمنية. وقد تم فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.