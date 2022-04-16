أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة يوم العلم الذي يصادف السادس عشر أفريل من كل سنة، هذا السبت حملة وطنية للتحسيس من مخاطر الاستعمال السلبي للأنترنت لدى الأطفال والشباب.

وأفاد منشور لذات المصالح اليوم، إن برنامج الحملة سيعرف تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة طلبة الجامعات، تتمحور حول طرق الاستخدام الأمثل والآمن للأنترنت وتفادي استعمالها لأغراض غير قانونية، مع شرح الطرق والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال الوقوع ضحية جريمة إلكترونية.

وأضاف نفس المصدر إن إطارات من فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية وفرقة حماية الطفولة بالمصالح الولائية للشرطة القضائية بأمن الولايات، ستشرف على تنظيم نشاطات توعوية لفائدة تلاميذ الطور الثانوي ومتربصي مراكز التكوين والتمهين، بهدف إبراز الأخطار والأضرار الناجمة عن الاستعمال السلبي للأنترنت.