خلفت حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان وفاة 59 شخصا وإصابة 1742 آخرين بجروح مختلفة، حسبما أفادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أنه خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، خلفت حوادث المرور عبر عديد الولايات وفاة خمسة أشخاص وإصابة 220 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف وإنقاذ 21 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه داخل منازلهم بكل من ولايات البيض وبرج بوعريريج ووهران وقسنطينة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان إثر انهيار جزئي لغرفة مسكن ببلدية زمورة، والذي خلف إصابة شخص بجروح خفيفة تم إسعافه ثم نقله إلى المستشفى المحلي.