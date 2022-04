La dépouille de la militante de la cause algérienne Juliette Acampora a été inhumée aujourd’hui au cimetière chrétien de Bologhine à Alger, en présence du ministre des Moudjahiddine et ayant droit Laid Rebiga et du conseiller à la présidence de la République, chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum.

Rappelons que la militante de la cause algérienne, Juliette Acampora est décédée, avant-hier jeudi, à l'âge de 92 ans à son domicile sis à Alger.

La défunte était connue pour son militantisme en faveur de la cause algérienne contre le colonialisme français. Elle est la conjointe du grand militant Georges Acampora, condamné à mort pendant la Guerre de libération nationale.