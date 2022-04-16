توفي أمس الجمعة بمدينة مستغانم رئيس الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية ورئيس الاتحاد الدولي للتصوف الدكتور محمود شعلال المعروف بعمر شعلال عن عمر ناهز 73 سنة، حسبما علم اليوم السبت من الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية.

وقال المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية بلقاسم مسعودي أن جنازة الفقيد الذي توفي بعد مرض ألزمه الفراش، ستشيع اليوم السبت، بعد صلاة العصر بمقر زاوية "آل شعلال" بالسوقر (ولاية تيارت).

وولد الراحل في 1949 بالسوقر وبدأ تعليمه الديني بمقر زاوية أجداده قبل أن ينتقل إلى فرنسا لمزاولة تعليمه الجامعي وينال شهادة الطب في تخصص طب القلب والشرايين.

وبعد عودته إلى أرض الوطن زاول الفقيد مهنته كأخصائي في الطب بمستغانم بجانب اهتمامه الكبير بالتراث الديني والتعليم القرآني والزوايا مما دفعه في 2003 رفقة شخصيات أخرى إلى تأسيس الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية، حسب ذات المصدر.

كما شغل الفقيد منصب رئيس الاتحاد الدولي للتصوف الذي ساهم في تأسيسه سنة 2016 بمستغانم ويضم طرقا صوفية وزاويا دينية من 40 بلدا إسلاميا.