قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفتيش إلى القطاع العملياتي، ببرج باجي مختار، وفق ما أورد بيان لوزارة الفاع الوطني.

واتهم الفريق شنقريحة، خلال كلمة ألقاها لمنتسبة الزيارة، أطرافا مأجورة بمحاولة زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وبين الشعب وجيشه.

وأكد الفريق إن بلادنا اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد جهود كافة أبنائها المخلصين لإحباط ما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس.

وتابع المتحدث "المتمعن في الحملات المسعورة التي تتعرض لها بلادنا. يدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم".

وشدد رئيس أركان الجيش أن محولات زوع الفتنة لن تتحقق على أرض الشهداء وستبقى مجرد أوهام وتخيلات.