أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الاحتفال باليوم الوطني للعلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، مناسبة للاعتزاز بأصالتنا الضاربة في عمق التّاريخ، وبهويتنا التي اجتهد العلامة عبد الحميد بن باديس في ترسيخ قيمها في نفوس الأجيال.

واعتبر الوزير الأول، خلال منشور على صفحته في "الفايسبوك" أن رسالة العلامة عبد الحميد بن باديس ستظل "في صميم تجندنا لبناء جزائر جديدة كما التزم بها السيّد الرئيس".

وتابع الوزير الأول بن عبد الرحمان "فبالعلم تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم مجتمعاتها، سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر".