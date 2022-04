Le chef d’Etat-major de l’armée nationale et populaire, Saïd Chanegriha, a effectué aujourd’hui samedi, une visite de travail et d’inspection en 6ème région militaire, au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar.

Le Général de Corps d’Armée a tenu, ensuite, une rencontre avec les cadres de la 6e Région Militaire, où il a prononcé une allocution d’orientation, qui a été suivie via visioconférence, par l’ensemble des personnels des unités de ladite Région, et aux termes de laquelle il a souligné que notre pays a besoin de fédérer les efforts de tous ses enfants dévoués, afin de faire avorter tous les complots ciblant son unité territoriale et populaire:

Il a aussi accusé des parties de tenter de semer la Fitna entre les enfants du même peuple et entre le peuple et son armée.

«Le paysage est très clair, car celui qui observe attentivement les campagnes acharnées qui ciblent notre pays ces derniers temps, n’aura pas besoin d’une longue réflexion ou d’une profonde analyse, pour voir la malveillance de leurs desseins, la bassesse de leurs objectifs et de leurs protagonistes, qui ont trahi leur nation et vendu leurs âmes et leur honneur », a-t-il déclaré.

À l’issue de cette rencontre, le Général de Corps d’Armée a émis un ensemble d’orientations et d’instructions qui s’inscrivent dans leur ensemble dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnels et visent également à rehausser le rendement et le degré de vigilance pour faire face aux défis sécuritaires au niveau de cette Région sensible