خلف حادث انقلاب شاحنة على حافلة لنقل المسافرين وقع اليوم السبت بمستغانم وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما أفادت به حصيلة جديدة للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الإسعاف التابعة للحماية المدنية تدخلت في حدود الواحدة زوالا لإجلاء ضحايا حادث انقلاب شاحنة مقطورة كانت محملة بمادة السكر الغذائي (20 طنا) على حافلة لنقل المسافرين بالقرب من حي 72 مسكنا بالطريق الوطني رقم 11 (مدخل مدينة مستغانم الجنوبي).

وخلف الحادث وفاة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و65 سنة كانوا محصورين داخل الحافلة وتم إجلائهم إلى مصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي الجامعي "بومدين بن سماعين" لمستغانم.

وتمكنت الفرق المتدخلة من تحرير ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و47 سنة كانوا داخل الحافلة وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بذات المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم حيث أبرز المدير الولائي للصحة والسكان، توفيق محمد خليل، أن حالتهم مستقرة وتتطلب الاستشفاء.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت في وقت سابق أن الحادث تسبب في إصابة سبعة أشخاص بجروح.