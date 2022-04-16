تحدث أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديديي دروغبا عن فشل المنتخب الوطني في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022.

وقال دروغبا في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس": "لم أتفاجأ من عدم تأهل منتخبي مصر والجزائر إلى كأس العالم، هذا كان متوقعا بالنسبة لي، المنتخبات الأفضل هي من تأهلت للمونديال".

وأضاف نجم نادي تشيلسي السابق: "أتمنى في يوم من الأيام أن أرى منتخبا إفريقيا يتوج بكأس العالم ولو لمرة واحدة".

واختتم قائلا: "يجب زيادة عدد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، وهذا ما سيحدث في المستقبل، مما سيجعل حظوظ المنتخبات الإفريقية أكبر في الفوز".

وتأهلت خمسة منتخبات إفريقيا إلى مونديال "قطر 2022"، وهي المغرب، وتونس، وغانا، والكاميرون، والسنغال.

وقدم دروغبا مؤخرا ملف ترشحه لرئاسة الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم قبل أكثر من سنة على احتضان بلاده لكأس الأمم الإفريقية 2023.