L’Algérie n’a recensé qu’un seul cas de contamination à la Covid-19, durant les dernières 24 heures, a indiqué aujourd’hui samedi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Cinq cas ont, par contre, été rapportés dans le bilan d’hier, par le même département.

Il est à noter que le nombre de contaminations quotidiennes demeure sous le barre symbolique des 5 cas par jour, et ce, depuis plus d’une semaine.

Un seul cas de guérison a été signalé dans le même bilan qui ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19. Idem, pour le bilan d’hier, vendredi dans lequel aucun décès n’a été déploré.

Par ailleurs, un seul patient est, actuellement, en soins intensifs, précise le communiqué du ministère de la santé.