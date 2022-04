Didier Drogba est revenu sur la défaite de l’Algérie face au Cameroun en barrage d’accession à la Coupe du monde au Qatar.

L’ancien attaquant de la Côte d’Ivoire, Didier Drogba, n’est pas très surpris par l’élimination de l’Egypte et de l’Algérie lors des barrages de la Coupe du monde 2022.

Interrogé sur le sujet par BeinSport, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) estime que les équipes qualifiées pour le Qatar sont tout simplement les meilleures du moment.

« L’échec de l’Egypte et de l’Algérie à se qualifier pour la Coupe du monde n’a pas été une surprise pour moi, les équipes qui se sont qualifiées sont les meilleures du continent », a-t-il dit.

A noter que la Côte d’Ivoire, pays de Didier Drogba, n’est également pas qualifiée pour la compétition. L’Egypte et l’Algérie ont, de leur côté, été éliminées respectivement par le Sénégal et le Cameroun.