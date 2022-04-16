حسم ليفربول، اليوم السبت، قمة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد إطاحته بمانشستر سيتي (3-2) على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ودخل أشبال المدرب يورغن كلوب المواجهة بقوة وأنهوا الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة سجلها المدافع كوناتي في الدقيقة 9 والمهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و45.

واستفاق السيتزين في الشوط الثاني مسجلين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 47 عن طريق جاك غريليش ثم هدف ثاني في الدقيقة 90 عن طريق بيرناندو سيلفا، الذي تلقيه تمريرة حاسمة من الدولي الجزائري رياض محرز الذي قام بعمل رائع من الجهة اليسرى لدفاع الريدز.

وفضل المدرب بيب غوارديولا عدم إقحام محرز منذ البداية وانتظر حتى الدقيقة 83 لإدخال نجم "الخضر".

وبهذا يبقى زملاء محمد صلاح في السباق لإحراز رباعية تاريخية، بعد إحرازهم كأس الرابطة وتأهلهم إلى نهائي كأس الاتحاد الانجليزي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يبتعدون بفارق نقطة فقط عن السيتي في سباق الدوري الانجليزي.

في المقابل يبقى مانشستر سيتي ينافس على لقبين هما الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.