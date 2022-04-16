عرفت مقابلات الجولة 26 من الرابطة الثانية محافظة اتحاد خنشلة على صدارة مجموعة وسط-شرق بعد عودته بفوز ثمين بنتيجة 3-1 من تنقله إلى عنابة لمواجهة الاتحاد المحلي.

أما في مجموعة وسط-غرب انفرد مولودية البيض بالريادة التي كان يتقاسمها مع شباب تيموشنت، بعدما فاز عليه بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 26.

النتائج كاملة والترتيب:

وسط-غرب

جمعية وهران - شبيبة تيارت 2-1

اتحاد الحراش - شباب عين وسارة 3-0

غالي معسكر - نجم بن عكنون 2-3

مولودية البيض - شباب تيموشنت 2-0

وداد بوفاريك - صفاء الخميس 1-0

جيل عين الدفلى - رائد القبة 2-6

اتحاد بلعباس - مستقبل وادي سلي 1-2

اتحاد حجوط - مولودية سعيدة 0-2

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية البيض 59 26

2. شباب تيموشنت 56 26

3. رائد القبة 55 26

4. نجم بن عكنون 41 26

5. شبيبة تيارت 37 26

--. مستقبل واد سلي 37 26

--. اتحاد الحراش 37 26

8. مولودية سعيدة 36 26

9. غالي معسكر 35 26

10. جمعية وهران 34 26

11. اتحاد حجوط 32 26

--. وداد بوفاريك 32 26

13. صفاء الخميس 30 26

14. شباب عين وسارة 28 26

15. اتحاد بلعباس 23 26

16. جيل عين الدفلى 7 26.

وسط-شرق

نجم التلاغمة - جمعية عين مليلة 2-4

اتحاد عنابة - اتحاد خنشلة 1-3

شبيبة سكيكدة - اتحاد ورقلة 1-0

شباب باتنة - أ. برج بوعريريج 4-1

شباب برج منايل - شبيبة بجاية 3-0

مولودية بجاية - حمراء عنابة 1-1

مولودية قسنطينة - مولودية العلمة 1-1

اتحاد الشاوية - اتحاد الأخضرية 4-1

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد خنشلة 57 26

2. شباب برج منايل 55 26

3. شباب باتنة 43 26

4. نجم التلاغمة 42 26

5. اتحاد عنابة 40 26

6. اتحاد الشاوية 37 26

--. جمعية عين مليلة 37 26

8. اتحاد ورقلة 35 26

9. شبيبة سكيكدة 34 26

10. حمراء عنابة 32 26

11. مولودية قسنطينة 30 26

12. مولودية بجاية 29 26

--. مولودية العلمة 29 26

14. شبيبة بجاية 28 26

15. أ. برج بوعريريج 22 26

16.اتحاد الأخضرية 11 26.