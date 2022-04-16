تمكن أعوان الحماية المدنية من مساعدة وإجلاء عائلة متكونة من 15 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار بمنطقة معزولة بغابة "عبيد" الواقعة ببلدية عين الحديد (تيارت) دون تسجيل أي خسائر بشرية, حسما علم اليوم السبت من المديرية الولائية لذات المصالح.

وأوضح المكلف بالإعلام النقيب رابح بوخاري أن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرندة مساء أمس الجمعة رفقة السلطات المحلية مكن من إجلاء الأطفال والنساء إلى أحد المساكن داخل النسيج العمراني. أما الرجال الذين فضلوا البقاء في عين المكان لحراسة مواشيهم, فقد تم تزويدهم بأغطية وأفرشه وألبسة.

كما ساهم تدخل فرق الإنقاذ في استرجاع حوالي 900 رأس من الأغنام كانت تائهة في الغابة بينما تم تسجيل نفوق حوالي 40 رأسا أخرى, حسب ذات المصدر.

للإشارة, فانه لم تسجل ذات المصالح أي خسائر بشرية أو أضرار مادية أخرى عبر تراب ولاية تيارت ماعدا شفط المياه من مسكن بمدينة تيارت بعد أيام متتالية من التساقط الكثيف للأمطار.