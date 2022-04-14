رمضان شهر الخير والبرّ، ففيه يتضاعف الأجر، يستكثر المؤمن فيه من العمل الصّالح ما يعجز عن فعله في غيره من الشّهور، لمَا خصّ الله هذا الشّهر من الفضائل، وليكتنز المؤمن الحسنات والأجر.



فما على المسلم إلّا المسابقةُ في الخيرات، وأن يحرص أن لا يسبقه أحد إلى ربّ العالمين. وإليك جملة من أعمال البرّ -والّتي لا حدّ لها-:



الإخلاص: قال تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة} البيّنة:5.



تجديد التّوبة والعزم على أن لا يعود إلى ما كان عليه من قبل، فإنّ التّوبة هي الفلاح، قال تعالى {‏‏وَتُوبُوا إلى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} النّور:31.



صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه” رواه البخاري ومسلم.



قيام رمضان إيمانًا واحتسابًا: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه” رواه البخاري ومسلم.



قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه” رواه البخاري ومسلم.



الاجتهاد في العشر الأواخر: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيَا اللّيل وأيقظ أهل وشدّ مئزره” رواه البخاري ومسلم.



قراءة القرآن وتلاوته: وفي الحديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ”اقرؤوا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه” رواه مسلم.



تعلُّم القرآن وتعليمه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”خيرُكم مَن تعلّم القرآن وعلّمه” رواه البخاري



ذِكْرُ الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: ”ألَا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذّهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟”، قالوا: بلى، قال: ”ذِكْرُ الله تعالى” رواه الترمذي.



كثرة الاستغفار: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن لَزِم الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجًا، ومن كلّ ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب” رواه أبو داود والنسائي.



المحافظة على الوضوء: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنّ خير أعمالكم الصّلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن” رواه ابن ماجه.



الدّعاء بعد الأذان: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن قال حين يسمع النّداء: اللّهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الّذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة” رواه البخاري.



الدّعاء بين الآذان والإقامة: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”الدّعاء بين الآذان والإقامة لا يُرد” رواه أبو داود والترمذي، وزاد: ”قالوا: فما تقول يا رسول الله؟ قال: ”سلُوا الله العفو والعافية”.

الدّعاء عند الإفطار: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”إنّ للصّائم عند فطره دعوة لا تُرد” ابن ماجه.



الدّعاء للوالدين: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”إنّ الله عزّ وجلّ ليرفع الدّرجة للعبد الصّالح في الجنّة فيقول: يا ربّ أنّى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك” رواه أحمد.



الدّعاء للأخ بظهر الغيب: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلّا قال الملك ولك بمثل” رواه مسلم.



سلامة الصّدر وترك الشّحناء: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكلّ عبد لا يشرك بالله شيئًا إلّا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظِروا هذين حتّى يصطلحَا، أنظروا هذين حتّى يصطلحَا” رواه مسلم.



الصّدقة: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”الصّدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النّار” رواه الترمذي... وغيرها.



إمام أستاذ رئيسي بمسجد زيد بن ثابت – سيدي بلعباس



