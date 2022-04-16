تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لحفل غنائي صاخب أقيم ليلة البارحة بعد صلاة التراويح في الساحة العمومية أمام مسجد بدائرة مشدالة ولاية البويرة . وحسب الفيديو المتداول ،الحفل كان أمام المسجد ، مما أثار غضب وسخط الإمام ، حيث توجه هذا الأخير الى مكبرات الصوت وحاول ايقاف هذا الحفل . حيث استنكر الحاضرين نصائح الإمام واعتبروها تدخل في الحياة الثقافية.

بينما تضامن أغلب رواد التواصل الاجتماعي مع الإمام واستغربوا مثل هذه الأفعال التي لا تمت بصلة لا بمجتمعنا ولا بعاداتنا وتقاليدنا .

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحياء هذا الحفل بساحة تحمل اسم "ساحة الشهداء" بالقرب من مسجد وغير بعيد عن مستشفى وفي عز شهر رمضان.