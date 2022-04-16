أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما أنه سيطلق سراح أكثر من 1600 سجين اليوم الأحد بمناسبة العام البوذي الجديد، من دون أن يحدد ما إذا كانوا مجرمين عاديين أو سجناء سياسيين.

وذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أنه تم "العفو" عن نحو 1619 سجينا، بينهم 32 أجنبيا، على أن يطلق سراحهم بمناسبة العام الجديد.

ولم تتوافر تفاصيل تتعلق بهوية هؤلاء السجناء المفرج عنهم. لذا لم يتضح هل سيكون الأسترالي شون تورنيل الذي قبض عليه بعد الانقلاب بفترة وجيزة، على لائحة السجناء المفرج عنهم.

وكان تورنيل يعمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في فيفري الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري.

واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في بورما ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكانية حضور إحدى جلسات محاكمته في شهر سبتمبر.

وتباشر بورما منذ سنوات حرب إبادة حقيقية ضد المسلمين.