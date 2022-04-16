يعقد سهرة اليوم الأحد ، المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إجتماعه الإستثنائي لترسيم إستقالة الرئيس شرف الدين عمارة من منصبه.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع الذي سيعقد بالمركز التقني لسيدي موسى، تحديد موعد انعقاد الجمعيتين العامة العادية والإنتخابية، وذلك بعد قرار شرف الدين الإنسحاب عقب الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وتبدو الرؤية غير واضحة على مستوى" الفاف، خاصة في حال رفض أعضاء المكتب الفيدرالي إستقالة شرف الدين ومطالبتهم بمواصلة عهدته، مع تعويض الأعضاء الذين إستقالوا للتفرغ لمهامهم على مستوى الرابطات (قانون إزدواجية المناصب).

للتذكير الاتحاد الجزائري للعبة ، قرر في وقت سابق معاقبة كل من مولدي عيساوي وعمار بهلول بالإيقاف كما تم منعهما من حضور أشغال الجمعية العامة.